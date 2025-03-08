Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, hastanelerde lösemili çocuklar ve anneleriyle bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören lösemili çocuklar, anneleri ve sağlık çalışanları ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.