Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, hastanelerde lösemili çocuklar ve anneleriyle bir araya gelerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Kurdukları kooperatifle hem üretiyor hem ilham veriyorlar Kurdukları kooperatifle hem üretiyor hem ilham veriyorlar

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kayapınar İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören lösemili çocuklar, anneleri ve sağlık çalışanları ziyaret edilerek çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: İHA