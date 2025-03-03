Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, doğanın korunması gerektiğine dikkat çekerek, ekosistemin bozulmasının tüm canlıları tehdit ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla 3 Mart, Dünya Yaban Hayatı Günü olarak ilan edildi. Türkiye’de de bu özel günde farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak 2012 yılından bu yana yaban hayatını korumak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Lokman Aslan, doğanın tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğunu vurguladı. Türkiye’de de bu tarihte farkındalığı artırmak için çeşitli programlar yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, "Merkez olarak ekolojik dengenin korunmasında rol alan kurumlarla birlikte koordineli şekilde çalışmaktayız. Doğal hayat denilince, insan eli değmemiş, bozulmamış yapıdan bahsediyoruz. Tabiat bütün canlıların ortak yaşam alanıdır. Eğer bizler doğayı tahrip eder ve sulak alanları yok edersek ekosisteme zarar vermiş oluyoruz. Bu doğa bizlere emanettir. Bu doğal mirası gelecek nesillere bozulmadan teslim etmek zorundayız. Bunu da hiçbir değişiklik yapmadan gelecek nesillere aktarmalıyız" dedi.

Tarım ve sanayi devrimiyle doğanın zarar gördüğünü dile getiren Aslan, "Yaşanabilir bir dünyadan uzaklaşmak üzereyiz. Kaybettiğimiz değerleri kaybettikten sonra farkına vardık. Oysaki elimizdeki değerleri kaybetmeden farkında olmamız gerekiyor. Bu yüzden sulak alanlarımızı, nehirlerimizi ve göllerimizi korumalıyız" diye konuştu.