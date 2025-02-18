Akhisar’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında T.O. (48) ve İ.K. (56) isimli şahıslara ait iki ayrı ikamette yapılan aramalarda 13.20 gram esrar ve 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan tahkikat başlatıldı. Şahıslar, aynı gün çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.