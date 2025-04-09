Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Kızılay’ı Manisa Kan Merkezi ve Sarıgöl Kızılay koordinatörlüğünce ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasında 39 polis memuru kan bağışında bulundu.

Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesinde Kızılay Kan Alım aracında düzenlenen kan bağışı hakkında bilgi veren Türk Kızılay’ı Sarıgöl İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, "Polis Haftası nedeniyle ilçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevli olan 39 polis arkadaş kan bağışında bulundu. Çok mutlu olduk. Bu vesile ile polislerimizin haftalarını kutlarım. Kendilerine teşekkür ederim." dedi.