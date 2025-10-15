Aksaray’da plakasız, ehliyetsiz ve kasksız bindiği motosikletle trafik polisine yakalanan sürücüye 35 bin 239 lira ceza kesilerek, motosiklet trafikten men edilip otoparka çektirildi.

Olay, Taşpazar Mahallesi Pirali Sultan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi motosikletli polis memuru, plakasız seyreden motosikleti durdurdu. M.E.Y. isimli genç sürücüyü ve motosikleti sorgudan geçiren trafik polisi, sürücünün ehliyetsiz ve kasksız, motosikletin ise plakasız olduğunu tespit etti. Yapılan sorgulamanın ardından genç sürücüye yetersiz ehliyetle motosiklet kullanmak, kasksız motosiklet kullanmak ve plakasız motosiklet kullanmaktan toplam 35 bin 239 lira para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi.