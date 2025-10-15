Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, vergi düzenlemeleri, denetim süreçleri ve yapay zeka destekli yeni "KURGAN" sistemi ele alındı. Esnafın talepleri doğrudan ilgili kurumlara iletildi.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ev sahipliğinde, Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, Gelir İdaresi Grup Müdürleri Bayram Alkan ve Özer Aslan, Denetim Koordinasyon Müdürü Ramazan Özen, Gelir Uzmanı Mustafa İpek ile Merkez Oda Başkanlarının katılımlarıyla geniş kapsamlı bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda; son yayımlanan vergi düzenlemeleri, Antalya genelinde yürütülen mali denetimler, basit usul mükelleflerle ilgili güncellemeler, KDV oranları ve 1 Ekim 2025 itibarıyla uygulamaya alınan "KURGAN" sistemi hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunuldu. AESOB’un öncülüğünde gerçekleştirilen toplantı; soru cevap şeklinde ilerleyerek esnaf ve sanatkarların mali konularda yaşadığı sorunların, taleplerin ve çözüm önerilerinin ilgili kurumlarla doğrudan paylaşılmasına imkan sağladı. Merkez Oda Başkanları, sahadan gelen güncel sorunları ve esnafın beklentilerini doğrudan ilgili kurum temsilcilerine aktarma imkanı buldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, toplantının esnaf camiası ile kamu kurumları arasındaki iletişimi güçlendirdiğini belirterek, esnafın mali yükümlülüklerinde yaşadığı sorunların çözümüne yönelik iş birliğinin devam edeceğini ifade etti.

Esnafın sürdürülebilirliği Türkiye ekonomisinin güvencesi

Başkan Adlıhan Dere, yaptığı açılış konuşmasında esnafın sürdürülebilirliğini destekleyen her adımın Türkiye ekonomisine doğrudan katkı sağladığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Son hızıyla esnafın gelişimini ve sürdürülebilirliğini desteklemeye devam ediyoruz. Bizler de oda başkanlarımızdan gelen talepleri sizlere aktardık. Denetimlerin, kayıtlı esnaftan ziyade kayıt dışı faaliyet gösteren işletmeleri kayıt altına almayı hedeflemesi gerektiğini vurguladık. Bir yanda Kahramanmaraş merkezli depremler, diğer yanda doğal afetler ve çevremizde süregelen savaşlar nedeniyle ekonomimiz ciddi anlamda etkilendi. Bu süreçte Hazine ve Maliye Bakanlığımızın koordinesinde 81 ilde denetim çalışmaları başlatıldı. Tüm bu gelişmeler ışığında, bizler AESOB olarak hem esnafımızın yükünü hafifletmek hem de mevzuatlara uyum sürecinde rehberlik etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Yapay zeka destekli denetimlerde yeni dönem

Yeni devreye alınan "KURGAN" sistemine de değinen Başkan Dere, sistemin yapay zeka destekli analizlerle ticari faaliyetleri değerlendirdiğini, ancak esnafın bu dönüşüme uyum sağlayabilmesi için gerekli bilgilendirme ve eğitim süreçlerinin önem taşıdığını vurguladı. Birkaç ay önce esnafların basit usulde defter tutma sistemine getirilen karar çerçevesinde konuşan AESOB Başkanı Dere, "Buna göre birçok esnafımızın gerçek usule geçmesi durumu söz konusu. Bu konuda da Türkiye genelinde ve Konfederasyonumuz aracılığıyla gerekli görüşmeleri yaptık. Esnafın, ekonomik şartları farklılık gösterdiği için geçiş sürecinin kademeli olarak yürütülmesinin daha doğru olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Esnaf olmak alın teri gerektirir"

Antalya İl Defterdarı İlhan Karayılan ise toplantıda yaptığı konuşmada, esnaf olabilmenin köklü bir alın teri gerektirdiğine işaret ederek, "Esnafımızın uzun bir geçmişi var. Tacir dediğimiz insanların çoğu esnaflıktan büyüyerek o seviyeye geçmiş insanlar. Esnaf kavramı bizim için çok önemli. Esnaf börek de yapıyor satıyor, simit de yapıp satıyor. Ayakkabı tamiri de yapıyor. Elektrik işleri de yapıyor, araç taşıyor. Esnafın bütün bunları alnının teriyle emeğiyle kazancını elde ettiğinin farkındayız. Esnafımız sabah gidip dükkanı açıp gece yarılarına kadar dükkanda satışını yapıyor. Tüm bunlar kolay meslekler değil" sözlerine yer verdi.

Denetim süreci stratejilerine de değinen Karayılan, "Denetimlerde hem ölçek bazlı hem de vergiye gönüllü uyum bazlı bir strateji ile hareket ediyoruz. Gönüllü uyum seviyesi yüksek bir mükellefimiz ile gönüllü uyum seviyesi düşük bir mükellefi denetim sürecinde ayrı strateji ile değerlendiriyoruz" dedi.

KURGAN ile dijital dönüşüm

İl Defterdarı İlhan Karayılan, turizm ve hizmet sektöründeki talep artışının, kayıt dışı faaliyetler ile kayıtlı esnaf arasındaki rekabet dengesini etkilediğini vurguladı. Söz konusu toplantının hem mali süreçler ve denetimler hakkında bilgilendirme hem de güncel düzenlemelerle ilgili soru-cevap fırsatı sağladığını ifade eden Karayılan, denetim süreçlerinin hem planlı hem de ihbar üzerine yürütüldüğünü, amacın cezai yaptırımdan çok esnafın bilgilendirilmesi ve rehberlik edilmesi olduğunu dile getirdi. Karayılan, KURGAN istemi hakkında konuşarak, "Bu uygulama, işletmelerin ticari faaliyetlerini dijital ortamda analiz eden bir model. Özellikle riskli işlemleri tespit etmeye yönelik başarılı şekilde yürütülüyor. KURGAN, esnaf için önemli bir dijital dönüşüm adımı olduğu kadar; esnafı doğru bilgilendirmekle de daha uyumlu işleyeceğini düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

AESOB liderliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısı, TESK Genel Başkan Vekili Adlıhan Dere’nin İl Defterdarı Karayılan’a hediye takdim edip katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.