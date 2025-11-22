Aksaray’da sokakta yerde hareketsiz yatan bir kadına müdahale eden bekçilerin, alkollü olduğu belirlenen kadından duymadıkları sitem kalmadı. Bekçiler yardımcı olmaya çalışıp, "Eve bırakalım seni" demesi üzerine kadın ise, "Bırakırsan ölümü bulursun" dedi.

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi 9420 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı merkezine bir vatandaş tarafından yapılan "Yerde hareketsiz bir kadın yatıyor" ihbarı üzerine bölgeden sorumlu mahalle bekçileri hemen sokağa geldi. Kadını hareketsiz bulan bekçiler kadına seslenince kadının alkollü olduğu tespit edildi. Bunun üzerine kadına müdahale etmek isteyen bekçiler önce ayağa kaldırmak istedi, kadın ayağa kalkmayınca ambulans çağırmak istedi. Ancak alkollü olan kadın bekçilerin tüm yardım müdahalesini geri çevirerek bekçileri adeta sitem yağmuruna tuttu. Bekçileri suçlarcasına, "Neden evlatlarımı parçaladınız? Size hakkımı helal etmiyorum" diye konuşan kadın, "Benim analık hakkım bu değil. Ben 6 tane çocuk büyüttüm. 19 yaşındaki çocuğun psikolojisini bozdunuz. Ben bu saçlarımı sizin yazdığınız cezadan kaybettim oğlum. Ben çocuklarımı yoklukla büyüttüm. Yarın yaşayacağım da meçhul" dedi.

Kadını son çare eve bırakma yoluna giren bekçi, bu müdahalesinde de olumsuz bir cevap aldı. Bekçinin "Seni eve bırakalım" demesiyle kadın ise, "Bırakırsan ölümü bulursun" diye cevap verdi. Alkollü kadın daha sonra güçlükle ayağa kalkarak bekçilere küfredip olay yerinden uzaklaştı.