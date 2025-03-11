TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı verilerine göre ticaret satış hacmi yıllık yüzde 5,3 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,5 arttı. Perakende ticaretin aylık bazda en yüksek değişim elektronik eşya ve mobilya sektöründe olurken, yıllık bazda bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları başı çeken sektör oldu.ANKARA (İGFA) -Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı.

Buna göre ticaret satış hacmi 2025 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 12,5 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık bazda ise yüzde 4,1 azalırken, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,0 artış kaydetti. Aylık bazda en yüksek değişim ticaret satış hacrminde toptan ticaret olurken, perakende satış hacminde en yüksek değişim elektrikli eşya ve mobilya sektöründe kaydedildi.