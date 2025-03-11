Efeler Belediyesi ekiplerince ilkokul öğrencilerine Sıfır Atık konusunda eğitim verildi.

Efeler Belediyesi koordinesinde öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimler aralıksız sürüyor. Bu çerçevede belediye ekiplerinin son durağı Mehmet Akif Ersoy İlkokulu oldu. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle çalışmalarına devam eden ekipler, ilkokul öğrencilerine ’Sıfır Atık Bilinçlendirme’ eğitimi verdi. Eğitimde çocuklara atık yönetimi, geri dönüşümün önemi ve doğayı koruma bilinci üzerine bilgiler verildi. Konu ile ilgili Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için eğitim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda düzenlediğimiz Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimi ile çocuklarımıza atık yönetimi, geri dönüşümün önemi ve doğayı koruma bilinci üzerine bilgiler aktardık. Minik çevre dostlarımızın duyarlılığı ve ilgisi bizleri de umutlandırdı. Çevre bilincini artırmak ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.