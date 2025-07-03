Eskişehir İnönü Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından tartıda hileli satışları engellemek ve vatandaşların aldıkların ürünlerin gramajlarını kontrol edebilmeleri için pazar yerlerine "Tartı Kontrol Noktası" kuruldu.

İnönü Belediyesi Zabıta Amirliği’ne bağlı olarak oluşturulan tartı kontrol noktası ile pazarda alışveriş yapanlar eksik gramajlı ürün alma ihtimalinden emin olacaklar.

Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında İnönü Belediyesi Zabıta ekipleri, yönetmeliğinin 6’ıncı maddesi uyarınca ilçede bulunan kapalı pazar yerinde alışveriş yapanların kolaylıkla ulaşabilecekleri hileli satışların önüne geçebilmek amacıyla elektronik tartı aletinin yer aldığı "Tartı Kontrol Noktası" oluşturuldu.

İlçe sakinleri pazarın kolay ulaşılacak noktasına konulan tartı kontrol noktasından dolayı memnun olduklarını belirterek gerçekleştirilen uygulamadan dolayı Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.