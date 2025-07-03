KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de ilk kez ’yamyam tombul çekirge’ görüntülendi.

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde; endemik bir tür olan ve halk arasında yamyam tombul çekirge olarak bilinen Bradyporus dilatatus ilk kez görüntülendi. Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi üyesi Öğretim Üyesi Dr. Zehra Tozlu’nun öncülüğünde kentin biyolojik çeşitliliğini koruma ve tanıtma amacıyla yürütülen yürütülen incelemelerde, İç Anadolu Bölgesi’nde ilk kez doğal ortamında görüntülenen nadir türün popülasyon yapısı, davranışsal özellikleri ve yaşam alanı üzerine bilimsel gözlemler yapıldı. Dr. Zehra Tozlu açıklamasında, "Kırşehir’de ilk kez bulunan bir böcek. ’Yamyam tombul çekirge’ olarak biliniyor. Vatandaş ihbarıyla geldik. Şehirde ilk kez büyük bir çekirge görüldü" dedi.

Çalışmaların sonucunda türün korunmasına yönelik bilimsel temelli bir raporlama süreci başlatıldığı bildirildi.