Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Denizli OSB Yönetimini ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledi. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ziyarette Müdür Berna Öztürk’e, PAÜ OSB Polikliniği’ne kazandırılması planlanan ameliyathane projesi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen ziyarette Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk’ü, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yaymanoğlu Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan, İsmail Aslan ve Bölge Müdürü Ahmet Taş ağırladı.

Ziyarette, PAÜ OSB Polikliniği’nin hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik önemli bir proje gündeme geldi. Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, polikliniğe kazandırılması planlanan ameliyathane projesi hakkında İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk’e ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Denizli OSB Başkanı Derya Baltalı, özellikle Bölge’de çalışan binlerce emekçiye daha hızlı, kaliteli ve kapsamlı sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla böyle bir projeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, PAÜ OSB Polikliniği bünyesinde cerrahi müdahalelerin gerçekleştirilebileceği modern bir ameliyathane kurulması hedefleniyor. PAÜ OSB Polikliniği tam donanımlı hale getirilirken, sağlık hizmetlerine erişim konusunda çıta daha da yukarı taşınmış olacak. Göz, KBB (Kulak Burun Boğaz) ve mikrocerrahi alanlarında gerçekleşebilecek ameliyatlar ile uzmanlaşacak olan hastane, acil müdahale imkanı da sunmuş olacak. Bu kapsamda hem çalışanların hem de bölge halkının hastaneye gitmeden bazı tıbbi işlemleri OSB içinde gerçekleştirebilme imkânına kavuşması bekleniyor. Aynı zamanda, polikliniğin daha aktif kullanılması ve üniversite ile sanayi iş birliğinin sağlık alanında da güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, ziyarette yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin sanayi bölgelerinde yaygınlaştırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Öztürk, "PAÜ OSB Polikliniği zaten halihazırda bölgede önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Bu polikliniğin donanımının güçlendirilmesi, ameliyathane gibi ileri düzey sağlık hizmetlerinin burada sunulması, hem çalışanlarımız hem de sağlık sistemimiz açısından ciddi bir katkı sağlayacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü olarak, projeye gereken desteğin verilmesi noktasında iş birliğine hazırız" dedi.

"Sağlıkla güçlenen bir sanayi, kalkınmanın en sağlam temelidir"

Nazik ziyaretlerinden dolayı Müdür Berna Öztürk’e teşekkür eden Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ise "Denizli Organize Sanayi Bölgesi, sadece şehrimizin değil, ülkemizin üretim gücüne önemli katkılar sağlayan, dinamik ve öncü bir yapıya sahip. Bu kadar yoğun bir üretim ortamında, sanayi çalışanlarımızın sağlığı ve iş gücü verimliliği açısından kaliteli sağlık hizmetlerinin erişilebilir ve kapsamının geniş olması, bizler için son derece önemli. Bu noktada PAÜ OSB Polikliniğimize kurulacak olan ameliyathane sayesinde hem cerrahi müdahalelerin bu merkezde yapılabilmesi mümkün olacak, hem de üniversite-sanayi iş birliğinin sağlık hizmetleri alanında daha somut bir hale gelmesini sağlayacağız. Aynı zamanda bu yatırım, polikliniğin kapsamının genişletilmesi ve daha çok vatandaşımıza hizmet ulaştırılması açısından da büyük bir potansiyele sahip. Ayrıca ameliyatların yapılmaya başlanmasıyla yeni sağlık personellerinin de istihdamı sağlanacak. Bölgemizde sağlık altyapısını güçlendirecek, OSB Polikliniğimizin kapasitesini arttıracak projemizi en kısa sürede hayata geçirmek için kolları sıvadık. İnanıyoruz ki; sağlıkla güçlenen bir sanayi, sadece üretimin değil, kalkınmanın da en sağlam temelidir" diye konuştu.

Ziyaret, fikir alışverişinde bulunulması ve proje kapsamında izlenecek yol haritasının değerlendirilmesiyle sona erdi.