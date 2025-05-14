İstanbul Beykent Üniversitesi ile Azerbaycan Üniversitesi arasında, akademik iş birliğini güçlendirmeye yönelik ikili iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, iki kurum arasında çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirecek önemli adımlar atıldı.

İstanbul Beykent Üniversitesi ve Azerbaycan Üniversitesi, 12 Mayıs 2025 tarihinde iş birliği alanlarının görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Erkan Çelik, Rektör Prof. Dr. Volkan Öngel, Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Aybala Yavuzarslan ve Öğrenci Dekanlığı Koordinatörü Serhat Butur’un yer aldığı toplantıda, öğrencilere yönelik düzenlemeler görüşüldü.

Toplantı kapsamında iki üniversite arasında akademik iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir mutabakat imzalandı. Anlaşma, İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel ile Azerbaycan Üniversitesi Rektörü Dr. Saadat Aliyeva tarafından imzalandı.

Anlaşma çerçevesinde, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi, ortak bilimsel projeler geliştirilmesi, akademik etkinliklerin düzenlenmesi ve çeşitli araştırma faaliyetlerinde iş birliği yapılması konusunda uzlaşıya varıldı.

Görüşmeler sırasında her iki rektör de üniversiteleri, uluslararası akreditasyon süreçleri, uzmanlık alanları ve iş birlikleri hakkında bilgi verdi. Çift diploma programlarının kurulması konusunun da ele alındığı toplantıda, taraflar stratejik hedeflerine vurgu yaptı.