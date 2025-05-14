Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Ak Partili Alihan Babat, belde genelinde toprak yolların tamamını kilitli parke taşı ile döşeyerek beldeyi çamurdan kurtaracaklarını söyledi.

Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, vatandaşların taleplerini bir bir yerine getirmeye devam ediyor. Belde genelinde toprak yol kalmayacağını belirten Başkan Babat, kilitli parke taşlarıyla çamurlu yolları konforlu hale getireceklerini dile getirdi. Öte yandan beldeki dere ve su kanalları için taş duvarlar örerek vatandaşların arsa ve bahçelerine zarar veren sel sularına karşı önlemler aldıklarını kaydeden Başkan Babat, hizmetlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi. Başkan Babat, "Seçildiğimiz günden beri halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın destekleriyle beldemizde Allah’ın izniyle toprak yollarımız kalmayacak, parke taşları getirdik yollarımızı yapmaya başlayacağız, ayrıca vatandaşlarımızın sel sularından zarar görmemesi için duvarlar yapacağız. Toprak yollar tarihe karışacak inşallah. Bize bu anlamda destek veren bakanlıklarımıza, valiliğimize, milletvekilimiz Arslan Tatar ve kaymakamlığımıza teşekkür ederim’’ dedi.