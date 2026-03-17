Şırnak'ta etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Merkez Güneyce Köyü yolu kenarında bulunan derenin taşması sonucu yolun bir kısmı büyük hasar gördü, ulaşım aksadı.

Sel sularının yola zarar vermesiyle birlikte bölgede risk artarken, yolun yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri harekete geçti. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, taşan dere yatağı kontrol altına alınmaya çalışılırken, yolun güvenli hale getirilmesi için yoğun mesai harcanıyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Şırnak Valisi Birol Ekici, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Birlik ile birlikte bölgede yetkililerden bilgi aldı. Vali Ekici, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların hızla tamamlanması talimatını verdi.