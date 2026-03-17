Konya'da yaklaşan Ramazan Bayramı'yla berberlerde yoğunluk yaşanıyor.

Bayrama sayılı günler kala kent genelindeki berberlerde hareketlilik devam ediyor. Bayram tıraşı için vatandaşlara geç saatlere kadar hizmet veren berberler, her yıl benzer yoğunluk yaşandığını belirterek son gün uyarısında bulundu.

'Müşterilerimize son günlere kalmamalarını öneririz'

Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok, 'Bayram nedeniyle yoğunluk yavaş yavaş başladı. Ramazan'ın ilk haftalarında bir durgunluk yaşıyorduk ama şimdi bayram nedeniyle yoğunluğumuz devam ediyor. Tabii tüm müşterilerimize bayramın son günlerine kalmamalarını öneririz daha önceden randevularınızı oluşturun ki mağduriyeti siz de kuaför camiamızdaki meslektaşlarımız da yaşamasın. Tüm İslam alemine sağlıklı, hayırlı bayramlar dileriz. Bir yoğunluğumuz var inşallah kazasız, belasız bayramımızı atlatırız. Orta yaş grubumuz, genç ve çocuk ama daha çok ağırlıkla gençlerden rağbet oluyor. Bizler bu yoğunluğu azaltmak için gece 3'e 4'e kadar valilik izniyle çalışıyoruz' dedi.

'Mesaimizle sabaha kadar çalışıyoruz'

Bayram haftasının yoğun geçtiğine dikkat çeken kuaför Hüseyin Acar da, 'Müşterilerimizin son günlere kalmalarını pek istemiyoruz. Genelde birkaç gün öncesinden gelmelerini, randevu almalarını söylüyoruz ama herkes yine son güne bırakıyor ne yazık ki. Devam eden mesaimizle sabaha kadar çalışıyoruz. Bayram yoğunluğumuz elhamdülillah gayet güzel. Müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Çok mesai, ister istemez zor oluyor ama Ramazan'ın bereketi bütün yorgunluğumuzu götürüyor. Eve gidiyoruz sahur yapıp yatıyoruz. Genelde rağbet tabii ki var ama gençlerimizin yoğunluğu daha fazla. Şimdiki yeni çıkan saç modelleri daha fazla olduğu için gençlerin yoğunluğu ister istemez fazla ama yaş ilerledikçe biraz daha bu ilgi azalıyor' diye konuştu.

Tıraş olmaya gelen vatandaşlar ise bayrama hazırlık için kuaförlere geldiklerini söyledi.