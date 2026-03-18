Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde Kaymakam Semih Memiş, Koçyurdu Camisinde faaliyet gösteren Kur'an kursunda düzenlenen etkinliğe katıldı. Programda öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Memiş, Kur'an-ı Kerim'e geçiş yapan öğrencilerin heyecan ve mutluluğunu paylaştı. Tören kapsamında yapılan dualara öğrencilerle birlikte eşlik eden Kaymak Memiş, etkinliğin manevi atmosferine ortak oldu. Ziyaret sırasında Ramazan ayı konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik eden Kaymakam Memiş, başarılı öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Kur'an Kursu öğreticilerine emeklerinden dolayı teşekkür eden Memiş, öğrencilere başarılar dileyerek zihin açıklığı temennisinde bulundu.