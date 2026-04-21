Şırnak'ta istihdamın artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesine yönelik önemli kararların alındığı İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2026 yılı 2. olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Şırnak Valisi Birol ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde istihdamın artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların yetiştirilmesi konusu ele alındı. Mesleki eğitim kurslarının etkinliği, işsizlik oranlarının düşürülmesine yönelik projeler ve kamu-özel sektör iş birliği çerçevesinde yapılabilecek çalışmalar detaylı şekilde görüşüldü. Ayrıca, gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması, dezavantajlı gruplara yönelik mesleki eğitim programlarının yaygınlaştırılması ve yerel ekonomiyi canlandıracak adımlar toplantının ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Toplantı, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve alınan kararların kararlılıkla uygulanması vurgusuyla sona erdi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, Şırnak Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. İbrahim Hüseyni ile ilgili kurum müdürleri katıldı.