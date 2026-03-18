Türk mutfağı şefi Özlem Mekik, Dr. Nevin Halıcı Yemek ve Mutfak Kültürü Ödüllerinde 2025 yılının 'En İyi Kadın Şefi' seçildi.

Türk mutfağının güçlü temsilcilerinden, televizyon programları, gastronomi çalışmaları ve Türk & Anadolu lezzetlerini geniş kitlelere anlatan projeleriyle tanınan Türk mutfağı şefi Özlem Mekik, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından düzenlenen Dr.Nevin Halıcı Yemek ve Mutfak Kültürü Ödülleri kapsamında 2025 yılının 'En İyi Kadın Şefi' seçildi. Gastronomi dünyasının saygın ödülleri arasında gösterilen Nevin Halıcı Yemek ve Mutfak Kültürü Ödülleri'nin sonuçları 2026 yılında açıklanırken, ödüller her yıl bir önceki yılın gastronomi çalışmalarını değerlendiren jüri tarafından belirleniyor. Bu kapsamda Özlem Mekik, 2025 yılının en başarılı kadın şefi olarak seçilerek bu prestijli ödüle layık görüldü.

Yaklaşık 21 yıllık meslek hayatı boyunca Türk mutfağı üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Özlem Mekik, özellikle Anadolu'nun yerel lezzetlerini araştıran, geleneksel tarifleri günümüz mutfak kültürüyle buluşturan ve Türk mutfağının hikâyesini anlatan projeleriyle gastronomi dünyasında öne çıkan isimlerden biri olarak gösteriliyor. Televizyon programları, gastronomi festivalleri, uluslararası etkinlikler ve dijital platformlarda paylaştığı içeriklerle milyonlarca kişiye ulaşan Türk mutfağı şefi Özlem Mekik, Türk mutfağının yalnızca tariflerden oluşan bir mutfak değil, aynı zamanda kültür, tarih ve coğrafya ile şekillenen güçlü bir gastronomi mirası olduğunu vurgulayan çalışmalarıyla tanınıyor.

Türk mutfağının zenginliğini ve Anadolu'nun kadim lezzetlerini anlatmayı misyon edinen Özlem Mekik, yıllardır yaptığı çalışmalarla özellikle Anadolu ve Türk mutfağının unutulmaya yüz tutmuş tariflerini araştırarak yeniden sofralara kazandırması, yerel ürünleri ve geleneksel teknikleri öne çıkarması ve Türk mutfağını geniş kitlelere anlatması nedeniyle gastronomi dünyasında önemli bir yere sahip. Türkiye'nin birçok şehrinde düzenlenen gastronomi festivallerinde, kültür etkinliklerinde ve uluslararası organizasyonlarda Türk mutfağını temsil eden Mekik, Anadolu'nun mutfak mirasını anlatan çalışmalarıyla Türk gastronomisinin önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ödülle ilgili açıklama yapan Türk mutfağı şefi Özlem Mekik, Türk mutfağının yalnızca yemeklerden oluşmadığını, aynı zamanda bir kültür ve hafıza olduğunu belirterek Anadolu'nun her şehrinde farklı bir hikâye ve farklı bir lezzet bulunduğunu ifade etti. Mekik, Türk mutfağının geçmişten bugüne taşınan büyük bir miras olduğunu vurgulayarak bu ödülü Anadolu'nun mutfağını yaşatan üreticiler, emekçi kadınlar ve bu kültürü yaşatan herkes adına kabul ettiğini dile getirdi.