Sivas’ta işitme engelli kursiyerler işaret diliyle Kur’an’ı Kerim okumanın mutluğunu yaşıyorlar.

Sivas İl Müftülüğü tarafından başlatılan anlamlı bir proje sayesinde işitme engelliler Kur’an-ı Kerim öğrenme fırsatı buluyor. Proje kapsamında, İşitme Engelliler Kur’an Kursu’nda eğitim gören 10 kursiyer, işaret diliyle Kur’an-ı Kerim okuyabiliyor. Kursiyerler Kur’an-ı Kerim’i okumanın yanı sıra; siyer, ibadet ve itikat temel dini bilgileri de öğreniyorlar. Kursta görev yapan İşitme Engelliler Kur’an Kursu Öğreticisi Fatma Kantar, öğrencilerin azim ve heyecanıyla motive olduğunu belirterek, kursta ses yerine parmakların kullanıldığını ifade etti.

“Kursiyerlerimiz oldukça istekli ve heyecanlı”

Kantar, 10 kursiyerden 8’nin Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladıklarını söyleyerek, “Yaşları 22 ila 50 arasında değişen 10 işitme engelli kursiyerimiz var. Bunlardan 8’i Kur’an-ı Kerim’e geçti, 2’si ise geçmek üzere. Kur’an-ı Kerim’de olanlar tecvit kurallarını da öğrendi ve bu kuralları uygulayarak okuyabiliyor. Bunun yanı sıra siyer, ibadet ve itikat gibi temel dini bilgileri de öğretiyoruz. Diğer kurslarda verilen eğitimlerin aynısı burada da var. Tek fark, ses yerine parmakların kullanılması. Kursiyerlerimiz oldukça istekli ve heyecanlı, bu da beni çok motive ediyor. İnşallah ulaşmadığımız işitme engelli kalmaz” dedi.

Fatma Kantar, işaret dilini 2012 yılında belediyenin açtığı bir kursta öğrenmeye başladığını ve yıllar içinde kendini geliştirerek işitme engellilerle daha etkili bir iletişim kurmayı başardığını ifade etti. Kantar, “Her harfin ve harekenin işaret dilinde bir karşılığı var. Kursiyerler ses yerine parmaklarını kullanarak okuyabiliyor,” diye konuştu.

Kursiyerler ise Kur’an-ı Kerim’i okuyabildikleri için çok mutlu olduklarını ifade ettiler.