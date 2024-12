İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, artan endüstriyel yangınlara müdahale konusunda tecrübesini uluslararası alanda da tescilledi. Uluslararası Endüstriyel Acil Durum Hizmetleri Yönetimi Örgütü tarafından verilecek akreditasyon için zorlu eğitimlerden geçen ateş savaşçıları, süreci başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı. Böylece Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nin uluslararası sertifikalı yangın eğitimlerinin düzenleneceği bir merkeze dönüştürülmesi için de önemli bir aşamaya gelindi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’ni uluslararası sertifikalı yangın eğitimlerinin düzenleneceği bir merkeze dönüştürmek için önemli bir aşamayı tamamladı. Uluslararası Endüstriyel Acil Durum Hizmetleri Yönetimi Örgütü (JOIFF) akreditasyonu almak için zorlu eğitimlere katılan ve bu eğitimleri başarıyla tamamlayan 39 itfaiye personeli, sertifikalarını aldı. Türkiye’de kamu kurumları arasında ilk kez İzmir İtfaiyesi bu eğitimi almış oldu. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde düzenlenen törene İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, TÜPRAŞ Teknik Emniyet Müdürü Esra Mermi’nin yanı sıra teşkilat mensupları katıldı.

Uygulamalı ve teorik eğitimlerden geçtiler

5 gün süren eğitimde, 11 yangınla mücadele ve 5 endüstriyel kurtarma istasyonunda 8 saat teorik 32 saat uygulamalı eğitim alan ateş savaşçıları; yüzden fazla senaryo ile uygulamalı eğitimi başarıyla tamamladı. İtfaiye personeli, yangın türlerine göre müdahale teknikleri, ekip oluşturma, ekipman kullanımı ve kurtarma becerilerini geliştirme gibi alanlarda tecrübelerini artırdı. Endüstriyel tesislerde acil durumlara müdahale konusunda tecrübelerini arttıran ateş savaşçıları; yangın türlerine karşı strateji, teknik, yangın teçhizatının kullanımı, ekipman tanıtımı, ekip oluşturma becerileri kazandı. Böylece personel endüstriyel yangınla mücadele bilincini ve becerilerini ileri bir seviyeye taşıdı. Akreditasyon süreci; eğitim müfredatı ve eğitim tesisinin incelenmesi ile devam edecek. JOIFF akreditasyonu alındığında Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi uluslararası sertifikalı endüstriyel yangın eğitimlerinin verildiği bir merkeze dönüşecek.

“Her saat farklı görevlere hazır olmak zorundayız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, eğitim alan teşkilat mensuplarının zorlu bir eğitim sürecinden geçtiğini belirtti. Yaşar Korkmaz, “İzmir İtfaiyesi olarak geniş bir hizmet yelpazemiz var. Arama kurtarma, kapalı alan yangını, fabrika yangınları, yüksek katlı evlerde yangın, suda arama kurtarma Bunların başında da endüstriyel yangınlar geliyor. Bu yangınlar oldukça zor bir alan. Özellikle şehir itfaiyeleri için zorlu. Bizim sadece bir olay türüne müdahale etme konusunda hazırlık yapmamız yetmiyor. Teşkilat olarak her gün her saat her dakika, farklı görevlere hazır olmak zorundayız. Bu nedenle eğitimlerimiz hiçbir zaman bitmiyor. Teşkilat mensupları belli dönemlerde eğitimlerden geçerek, kendilerini geliştiriyor. Artık endüstriyel yangınlarda ne yapacağımızı çok daha iyi biliyoruz. Her alanda olaylara müdahale konusunda teşkilatımızı daha da güçlendiriyoruz” dedi.

“Varlığınız bize güç veriyor”

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi Yangın Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen endüstriyel itfaiyeci uygulamalı eğitiminin çok verimli olduğunu vurgulayan TÜPRAŞ Teknik Emniyet Müdürü Esra Mermi ise itfaiye çalışanlarının özverisine değindi. Mermi, şunları söyledi:

“Başarılı geçen bir eğitim sürecinin ardından, özellikle her daim böyle eğitimlerde buluşmak güzel. Gönül istemese de acil durumlarda sizlerle yan yana olabilmek, bize güçlü hissettiriyor. İyi ki varsınız. Bulunduğumuz rafineri camiasında insanların acil durumlarında yanlarında olduğunuzu hissettirmek büyük güç veriyor. Hayati sorumluluğu olan bir görev yapıyorsunuz. Bizler de edindiğimiz bilgiler paylaşıldıkça bu camiaya katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

“Uluslararası standartlarda bilgi ve birikime sahip olduk”

Eğitimlere katılarak sertifika alan İtfaiye Eğitmeni Pelin Ekinci de “İzmir İtfaiyesi olarak önceliğimiz yaptığımız işi doğru şekilde ifade etmek. Bununla beraber kendimizi ve ekipmanlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Aldığımız eğitimlerle uluslararası standartlarda bilgi ve birikime sahip olduk. Bu belge de çalışmalarımızı tescilliyor” dedi.

Konuşmaların ardından, eğitim alan itfaiye personeline sertifikaları verildi.