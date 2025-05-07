Çeşme Kaymakamlığı himayesinde, Arzu Güleryüz koordinasyonunda yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesi kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen "Kitap Takas Şenliği", renkli görüntülere sahne oldu.

Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören şenliğin bu yılki ayağı Mehmetçik Parkı’ndan başlayan kortej yürüyüşüyle start aldı. Kitap kahramanlarını canlandıran kostümlü öğrenciler ve animatörlerin eşlik ettiği yürüyüş, Çeşme Belediyesi Bandosu’nun ritimleriyle daha da coşkulu hale geldi. Korteje; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkan Yardımcısı Banu Ayhan, Proje Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Dokumacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar, Çeşme Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Atıl Satkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de katıldı.

Çarşı boyunca yürüyen kortej, esnaf ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Kaymakam Maraşlı ve beraberindeki protokol üyeleri, yürüyüş sırasında çevredekilere kitap hediye etti. Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren kortejin ardından meydandaki etkinlikler başladı.

Kaymakam Maraşlı, "Vaktinizi kitapla değerlendirme bilincini hayatınızın merkezine yerleştirin"

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan stantlarda, Çeşme’deki tüm okullar kitap takası için yerlerini aldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mehmet Maraşlı, kitap okumanın bireysel gelişim kadar toplumsal faydasına da dikkat çekerek, "İlçemizde ’Hayatın Anlamı Kitap’ projesi kapsamında düzenlenen 2. Kitap Takas Şenliği’nde hep birlikte burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bugün, çocuklarımızı çiçekler gibi görüyor, onların kitap kahramanlarıyla bütünleştiğini, adeta kitaplardan fırlamış birer karakter gibi aramızda dolaştığını görmek bizlere büyük sevinç veriyor. Bu anlamlı etkinlikte yer almamızın temel sebebi, kitap okumanın birey, aile, ülke ve dünya açısından ne denli önemli ve faydalı olduğunun farkında olmamızdır. Okuduğunuz kitapların kahramanlarına bürünerek; hayal gücünüzü, kelime dağarcığınızı ve ufkunuzu geliştiriyorsunuz. İnanıyorum ki ileride bu okuma alışkanlığınızın ve katıldığınız bu tür etkinliklerin sizlere büyük katkıları olacak. Lütfen sizler de kitap okumanın önemine inanın ve vaktinizi kitapla değerlendirme bilincini hayatınızın merkezine yerleştirin. Bu vesileyle, 2. Kitap Takas Şenliğimizin hepimiz için eğlenceli, verimli ve keyifli geçmesini diliyor, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilerle birlikte bir süre meydanda kitap okudu. Etkinlik boyunca öğrenciler, tanınmış edebi karakterleri kostümlerle canlandırarak kısa skeçler sergiledi. Rengarenk kıyafetlerle hayat bulan bu karakterler, ziyaretçilerden büyük alkış aldı.

Günün sonunda, protokol üyeleri ve öğrenciler kitap stantlarını gezerek yanlarında getirdikleri kitapları takas etti. Katılımcılar, şenliğin hem eğitici hem eğlenceli geçtiğini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.