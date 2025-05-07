Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’nde, mevcut alanların daha verimli kullanılması amacıyla planlanan çalışmalar kapsamında 14 yataklı yeni servis için çalışmalar başladı.

Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, kısa süre önce B sınıfı hastane kategorisine geçiş hedefiyle başlatılan çalışmalar hakkında Başhekim Uzm. Dr. Vahap Uğurlu’dan bilgi aldı. Hastanede yapımı süren 14 yataklı yeni serviste incelemelerde bulunan Özdemir, ziyaret çerçevesinde açılması planlanan 10 yataklı 2. basamak yoğun bakım ünitesindeki çalışmaları da gözden geçirdi. İl Sağlık Müdürü Özdemir, hastanede tedavi gören vatandaşlarla sohbet ederek aldıkları sağlık hizmetine dair görüşlerini dinledi.