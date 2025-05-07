Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, 3 transfere birden imza atarak, Ann Kalandadze, İrem Çor ve Nisan Eroğuz’u kadrosuna kattığını duyurdu.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. İzmir ekibi, bu kapsamda transferlere de başlayarak 3 takviye birden gerçekleştirdi. Aras Kargo resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Galatasaray’dan Gürcistanlı 26 yaşındaki smaçör Ann Kalandadze’yi, Sarıyer Belediyesi’nden 28 yaşındaki pasör İrem Çor’u ve V. Bank’tan 19 yaşındaki orta oyuncu Nisan Eroğuz’u kadrosuna kattığını duyurdu.

İzmir ekibinde kısa bir süre içerisinde yeni transferlerin de açıklanması bekleniyor.