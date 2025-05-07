İzmir’in Selçuk ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığına ait İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından görüntülenen 14 düzensiz göçmen, denize açılmadan yakalandı. Bölgede bulunan 2 göçmen kaçakçısı da yakalanarak gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 Mayıs saat 06.19’da, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Kuşadası/Koldestim) ve Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, kara üzerinde bulunan 3’ü çocuk 15 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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Senegal uyruklu olduğu belirlenen düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Göçmen kaçakçısı şüphelileri de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: İHA