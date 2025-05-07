Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs Kültür Takvimi, sanatseverlerin beğenisini kazanacak bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin yakından tanıdığı usta ressam Devrim Erbil’in "Yatay Derinlik Sonsuza Dek Uçmak" sergisi 8 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de OSM’de kapılarını açıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Mayıs Kültür Takvimi kapsamında önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede usta sanatçı, Türkiye’nin yakından tanıdığı ressam Devrim Erbil’in "Yatay Derinlik Sonsuza Dek Uçmak" adlı sergisi sanatseverler ile buluşacak. 8 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleşecek sergide sanatseverler, Devrim Erbil’in derinlikli ve soyut dünyasını yakından tanıma fırsatı bulacak. OSM’de gösterime açılacak sergi, 8- 28 Mayıs 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Eserlerinde özgün çizgileriyle bilinen Erbil’in bu özel seçkisinde doğayla şehir arasında kurduğu estetik bağ Sakarya’da sanatseverlerle buluşacak.