İş dünyasının dijital dönüşüm yolculuğuna yön vermek amacıyla güçlü bir işbirliği kuran Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD), İzQ İnovasyon Merkezi’nde "Dönüştüren Güç" temasıyla "Yapay Zekâ Zirvesi" gerçekleştirecek.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, yapay zekânın iş dünyasında yeni bir kurucu güç haline geldiğini vurgulayarak, karar alma süreçlerini hızlandırdığını ve kaynak verimliliği sağladığını belirtti. Özhelvacı, "Bugünün hızlı adapte olanları yarının standartlarını belirleyecek. Bu dönüşüme İzmirli işletmelerin uyum sağlaması önemli. Zirveyi de bu vizyonla düzenledik" dedi. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da, "Yapay zekayı artık yalnızca bir araç değil; stratejik bir yol arkadaşı, iş dünyasının yeni nesil aklı olarak görüyoruz. Zirvemiz dönüşüme yön vermek ve iş dünyasını geleceğe hazırlamak için önemli bir buluşma noktası olacak" dedi.

EGİAD-ESİAD ortaklığında, ilki 2017 yılında düzenlenen Endüstri 4.0 Zirvesi ve 2024 yılında gerçekleştirilen Dijital Dönüşüm Zirvesi’nin devamı ve tamamlayıcısı niteliğindeki Yapay Zekâ Zirvesi’nde yapay zekayı üretim ve iş modellerinde kullanan firmalar deneyimlerini paylaşacak. Katılımcılar, yapay zekâ alanındaki start-up’ların başarı hikayelerini dinleme fırsatı bulacak. Ayrıca İzmir’in yapay zekâ merkezi haline gelmesi için yapılması gerekenler konuşulacak. Zirveye, Egeli sanayicilerin yanı sıra dijitalleşme yolunda ilerleyen şirketlerin temsilcileri, yapay zekâ ve yazılım konusunda çalışan girişimciler ve yatırımcılar, yeni trend teknolojileri takip eden gençler ve uzmanlar katılacak.

"Yapay zeka ile geleceği inşa ediyoruz"

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı M. Kaan Özhelvacı, özellikle yapay zekâyı kullanan sektörlerin, iş veriminde neredeyse 5 kat daha fazla artış elde etiğine dikkat çekerek, "Yapay zekâ artık yalnızca bir teknoloji değil; çağımızın en güçlü dönüşüm motoru. Üretimden insan kaynaklarına, finanstan pazarlamaya kadar tüm iş yapış biçimlerini kökten değiştiriyor. Bugün yapay zekâ destekli sistemlerle bazı sektörlerde verimlilik yüzde 500’e kadar artmış durumda. McKinsey’in 2024 raporu, bu teknolojiyi kullanan firmaların rakiplerine göre 3 ila 5 kat daha hızlı büyüdüğünü, iş süreçlerinde yüzde 40’a varan zaman tasarrufu sağladığını ortaya koyuyor. CEO’ların yüzde 70’i yapay zekânın şirketlerinin değer oluşturma biçimini temelden değiştirdiğini söylüyor. Bu, artık teknolojinin bir destek değil; stratejik bir büyüme aracı olduğunu gösteriyor. 2030’a kadar yapay zekânın küresel ekonomiye katkısı 15.7 trilyon dolar olacak. Türkiye olarak bu büyüme dalgasında sadece izleyen değil, yön veren bir ülke olmalıyız. EGİAD ve ESİAD olarak düzenlediğimiz bu zirveyle amacımız, iş dünyamızı daha sürdürülebilir, rekabetçi ve yenilikçi hale getirmek. Biz, teknolojinin yıkıcı değil; yapıcı ve kapsayıcı gücüne inanıyoruz. Yapay zekâ, sadece bugünü değil, Türkiye’nin yeni yüzyılını şekillendirecek. Bu dönüşüm, yalnızca şirketleri değil; tüm toplumsal ve ekonomik yapıyı değiştirecek güçte" dedi.

İş dünyasının yeni nesil aklı

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da, teknolojinin sadece yaşam biçimlerini değil, üretimden yönetime, eğitimden sağlığa kadar tüm sistemleri derinden etkilediğini vurgulayarak, "Bu dönüşümün merkezinde yapay zekâ var. Yalnızca verileri işlemekle kalmayan, öğrenen, öneren, karar alan ve hatta tasarlayan sistemlerle karşı karşıyayız. Yapay zekâ artık yalnızca bir araç değil; stratejik bir yol arkadaşı, iş dünyasının yeni nesil aklı. Bu yeni dönemin adı: Yapay Zekâ Çağı. Ve bu çağ, sadece teknolojiyi bilenlerin değil, teknolojiyi anlayan, yöneten ve ona yön verenlerin çağı olacak. ESİAD olarak bizler, dönüşümün sadece teknolojik değil, aynı zamanda zihinsel ve yönetsel bir dönüşüm olduğunun farkındayız. Bu nedenle EGİAD ile birlikte düzenlediğimiz Yapay Zekâ Zirvesi, sadece bilgi paylaşımı değil; aynı zamanda bir vizyon oluşturma çağrısıdır. Amacımız, iş dünyasını bekleyen yeni paradigmaları tanıtmak, şirketlerimizi ve liderlerimizi bu sürece hazırlamak, etik, yönetişim ve insan odaklılık gibi değerleri yapay zekâ entegrasyonunun merkezine yerleştirmektir. İşte bu nedenle Yapay Zekâ Zirvesi’ni, sadece bir etkinlik değil; geleceği şekillendirme sürecinde kritik bir eşik olarak görüyoruz. Bu dönüşümde yön gösteren, cesaretlendiren, birlikte öğrenen ve birlikte üreten bir ekosistemi İzmir’de inşa etmek istiyoruz. İnanıyoruz ki; yapay zekâ teknolojilerinin merkezinde insan aklı, iradesi ve etiği olduğu sürece, bu dönüşüm sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğin anahtarı olacak." diye konuştu.

Yapay Zeka Zirvesi

EGİAD-ESİAD Yapay Zeka Zirvesi, "Dönüştüren Güç" temasıyla gerçekleştirilecek. Zirvenin açılışında Next Akademi Kurucusu Levent Erden, kapanışında ise Global Teknoloji Lideri Ayşegül İldeniz, ilham verici konuşmalarıyla katılımcılara seslenecek. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Altan Çakır da yapay zekâ teknolojilerinin bilimsel boyutuna dair bir sunum yapacak.

"İyi Uygulama Örnekleri" konulu iki ayrı oturumda, Sun Tekstil, Norm Holding, Zorlu Holding, Maxion Wheels, Insider, Teknosa, Siemens, Trendyol gibi öncü firmaların temsilcileri paylaşımlarda bulunacak.

"İzmir’de Yapay Zekâ Ekosistemi ve İhtiyaçlar" başlıklı panelde ise bölgesel kalkınma, kamu politikaları ve yasal düzenlemeler masaya yatırılacak.

"Yapay Zekâ Start-Up Oturumu: Geleceğin Unicorn’ları" başlıklı oturumda da Skymod, Ekmob, Kuika, Robolaunch, Novus ve Vinter gibi yenilikçi girişimler deneyimlerini anlatacak.