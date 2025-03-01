Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Özsoy Parkı içerisindeki kamelyaya ait masanın tahtaları kimliği belirsiz kişilerce sökülerek ateşe verildi.

Didim ilçesi Efeler Mahallesi’nde bulunan Şehit Mustafa Özsoy Parkı, duyarsız vatandaşların hedefi oldu. Park içerisindeki kamelyada bulunan masanın tahtaları henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sökülerek ateşe verildi. Yaşanan olayın ardından konu ile ilgili Didim Belediyesi’nden "Şehidimizin adını taşıyan parkımıza yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz" başlıyla yapılan açıklamada "Efeler Mahallemizde bulunan Şehit Mustafa Özsoy Parkı’nda, kamelyada bulunan masanın tahtaları sökülerek ateşe verilmiş, kamu malına zarar verilmiştir. Bu bilinçsiz, sorumsuz davranışı en sert şekilde kınıyoruz. Parklarımıza zarar vermek, halkın ortak hakkını gasp etmektir. Bu sadece bir masa değil, kamunun alın teri, Didim’in ortak değeri ve çocuklarımızın geleceğidir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz hızla harekete geçerek onarım çalışmalarına başlamıştır. Ancak mesele sadece onarım değil, hep birlikte bu bilinci oluşturabilmektir. Unutmayalım, korumadığımız her değer yok olmaya mahkumdur" ifadeleri yer aldı.