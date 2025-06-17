CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret ve emekli maaşlarının alım gücünün dramatik şekilde düştüğünü belirterek, emekliye seyyanen zam ve asgari ücrete ara zam için Meclis’te harekete geçeceklerini duyurdu.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı’ndaki konuşmasına hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i anarak başladı.

Ekonomik sorunlara dikkat çekerek hükümeti eleştiren Özel, asgari ücret ve emekli maaşlarının alım gücündeki erimeyi çeyrek altın üzerinden açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “2002’de asgari ücret 7 çeyrek altın alıyordu, bu yıl başında 4’e, şimdi ise 3 çeyrek altına düştü. En düşük emekli maaşı 2002’de 8 çeyrek altınken, Ocak’ta 3’e, şimdi 2 çeyrek altına geriledi. Emekli 6 çeyrek altın kaybetti” dedi.

Meyve fiyatlarındaki artışı gösteren Özel, akaryakıt zamlarının iğneden ipliğe her şeye yansıdığını vurguladı.

“Benzin ve mazota zam geldiğinde nakliye ve üretim maliyetleri artıyor, her şeye zam geliyor,” diyen Özel, akaryakıt zamlarını savunanlara tepki göstererek, “50 liraya 1 litre mazot bile alınmıyor” ifadesini kullandı ve bir şişe mazotla örnek verdi.

Partimizin grup toplantısını gerçekleştiriyoruz. https://t.co/uSxOH5GUUx— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 17, 2025

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETE ZAM ÇAĞRISI

Özel, CHP’nin emekliye seyyanen zam için kanun teklifi hazırladığını duyurdu:

Meclis kapanmadan emekliye seyyanen zammı gündeme getireceklerinin altını çizen Özgür Özel, "Ayrıca asgari ücrete ara zam için temaslarımız sürüyor. Ekonomik politikalar vatandaşın geçim sıkıntısını derinleştiriyor. Acil çözüm şart" diye konuştu.