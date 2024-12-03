Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Gazi İlkokulunda eğitim gören özel öğrenciler, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Bölümünde okuyan ablalarıyla okulun Yiyecek Atölyesinde hamur açıp kurabiye yaptı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle adından sıkça bahsettiren İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Gazi İlkokulunun özel öğrencilerini ağırladı. Okulun Yiyecek ve İçecek Bölümü öğretmenleri Can Aydın ve Özlem Turan ile bölüm öğrencileri Gazi İlkokulu Müdür Yardımcısı Yeliz Buluş, Özel Eğitim Öğretmenleri Figen Şimşek, Bilgen Öztürk, Ceren Çam Eyüboğlu ve Gülden Aydın ile birlikte özel öğrencileri misafir etti. İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek Atölyesinde ablalarıyla birlikte hamur açıp kurabiye yapan özel öğrenciler unutamayacakları bir deneyim yaşarken, ablalarıyla birlikte yaptıkları kurabiyeleri daha sonra afiyetle yedi.