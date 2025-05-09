Yahya Günsur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri, Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında, ’Anneler Günü’ dolayısıyla annelerine hediye etmek üzere saksılara çiçek dikti.

Doğayla iç içe, renkli ve keyifli geçen etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ve öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleşen etkinlik boyunca çocuklar büyük bir özveriyle çalıştı. Etkinlik sonunda diktikleri çiçekleri gururla ellerinde tutan öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı.

Öğrencilerin fidanlığa verdikleri ’Mecaz Cennet’ isim ise etkinliğe damgasını vurdu. Bu özel tanımlama, doğayla buluşmanın ve sevdiklerine kendi elleriyle hediye hazırlamanın mutluluğunu en güzel şekilde özetledi.

Okul idaresi ve öğretmenleri, bu tür sosyal ve duygusal gelişimi destekleyen faaliyetlerin özel eğitim öğrencileri için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, etkinliğe katkı sunan Akdeniz Belediyesine teşekkürlerini ilettiler.

Bu anlamlı günde hem doğayla iç içe olmanın tadını çıkaran hem de anneleri için kendi elleriyle hediye hazırlamanın heyecanını yaşayan öğrenciler, bir kez daha sevgi dolu yürekleriyle bizlere umut verdiler.