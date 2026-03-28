Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Mersin Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Davultepe Orman Okulunda minik misafirler ağırlanmaya devam ediyor. Düzenlenen etkinlikte ilkokul öğrencileri doğayla iç içe bir ortamda hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

Mersin Orman Bölge Müdürü Rifat Ataş, Aydınlıkevler İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri ile bir araya geldi. Orman okuluna gelen minik öğrenciler, gerçekleştirilen etkinliklerle doğayı keşfederek deneyimleme imkanı buldu.

Program kapsamında çocuklara orman sevgisi aşılanması, doğaya karşı duyarlılık kazandırılması ve özellikle iklim değişikliği ile orman yangınları konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Öğrenciler, çeşitli uygulamalı etkinliklerle doğayı yakından tanırken çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlandı.

Yetkililer, Orman Okulu etkinliklerinin yıl boyunca farklı okullardan öğrencilerin katılımıyla devam edeceğini belirtti.