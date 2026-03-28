Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezi, uygulamalı eğitim modeliyle her gün yüzlerce öğrenciyi ağırlamaya devam ediyor. Merkezde öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hem öğreniyor hem de deneyimleyerek kalıcı bilgi edinme fırsatı buluyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren merkezde, farklı yaş gruplarından öğrenciler aktif katılım esasına dayanan eğitimlerle öğrenmenin merkezinde yer alıyor. Eğitim süreçlerini daha verimli ve eğlenceli hale getiren model sayesinde öğrenciler, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

Merkezde yer alan atölyelerde gerçekleştirilen etkinlikler öğrencilerin ilgi alanlarına göre şekillendiriliyor. Bilim, sanat, teknoloji ve el becerileri gibi birçok farklı alanda hazırlanan uygulamalı çalışmalar, çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Deneyerek öğrenme temeline dayanan etkinlikler sayesinde öğrenciler; problem çözme, analitik düşünme ve üretkenlik gibi becerilerini geliştirirken aynı zamanda özgüven kazanıyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, projeye ilişkin yaptığı açıklamada eğitimin önemine dikkat çekerek, çocukların sadece akademik bilgiyle değil uygulama ve deneyimle yetişmesini önemsediklerini belirtti. Şener, 'Yaparak Yaşayarak Öğrenme Merkezimizde çocuklarımız; keşfeden, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişme imkanı buluyor. Amacımız; onların potansiyellerini ortaya çıkaracak ortamları sunmak ve her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır' dedi.

Hafta içi farklı yaş gruplarından öğrencileri ağırlayan merkezi geçtiğimiz yıldan bu yana yaklaşık 4 bin öğrenci ziyaret etti. Merkez, sunduğu eğitim imkanlarıyla veliler ve eğitim camiası tarafından da takdir topluyor.