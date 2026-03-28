Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Delil Özer, Tarsus İdman Yurdu'nun yeniden eski günlerine döneceğine inandığını söyledi.

Başkan Özer, kulübün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Özer, göreve geldikleri günden bu yana yürüttükleri çalışmaları ve hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Özer, Tarsus İdman Yurdu'nu yeniden ayağa kaldırmak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirtti.

1.Amatör Spor Kulübünde mücadele eden kulübü zor günlerinden kurtaracağını vurgu yapan Özer, TİY'i hak ettiği yerlere taşımak için kararlı olduklarını ifade etti. Altyapıya büyük önem verdiklerini dile getiren Özer, yapılan yatırımların uzun vadede meyvesini vereceğini söyledi. Genç yeteneklerin keşfedilmesi ve geliştirilmesi adına önemli adımlar attıklarını belirten başkan, sürdürülebilir bir başarı için altyapının vazgeçilmez olduğunu kaydetti.

Özer ayrıca, 3 yıllık bir plan doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, bu süreçte A takımı yeniden profesyonel liglere çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Taraftarlara da seslenen Özer, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Tarsus İdman Yurdu'nun yeniden eski günlerine döneceğine inandığını vurgulayan Delil Özer, 'Bu kulüp daha önce büyük başarılara imza attı. Aynı başarıları tekrar yakalayacak güce sahibiz' dedi.