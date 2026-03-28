Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü sahnede seyirciyle birlikte kutladı. '5 Gün 5 Oyun' seçkisi kapsamında sahnelenen oyunlar yoğun ilgi görürken, yayımlanan bildiride tiyatronun toplumsal rolüne vurgu yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu sanatçı kadrosu, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü '5 Gün 5 Oyun-27 Mart Dünya Tiyatro Günü Seçkisi' seçkisi ile sahnede kutlamanın mutluluğunu yaşarken, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü Bildirisini de kendilerini izlemeye gelen seyircilerle paylaştı. Dünya Tiyatro Gününde 'Buzlar Çözülmeden' oyunu sahnelenirken, salon seyircilerle dolup taştı. Oyuncuların performansı seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Kurulduğu günden bu yana binlerce seyircinin alkışını toplayan ve birbirinden güzel oyunların mimarı olan Şehir Tiyatrosu sanatçı kadrosu, tamamı ücretsiz olan oyunları Mersin'in yanı sıra birçok şehirden de gelen misafirin beğenisine sundu. 24-28 Mart tarihleri arasında 5 gün boyunca süren programda sanatçıların performansları izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü seyircilerin alkışları eşliğinde sahnede ve sahne arkasında kutlama şansı yakalayan sanatçılar, '27 Mart Dünya Tiyatro Günü Bildirisi'ni de seyircilerle paylaştı.

'Atatürk'ün açtığı yolda, tiyatronun niteliğini korumak ve yeniden değerlendirmek bugün de gereklidir'

Gelen seyirciler ile '27 Mart Dünya Tiyatro Günü Bildirisi'ni paylaşan Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Ozan Erdönmez, 'Tiyatro her dönem içinde var olduğu dünyanın şartlarıyla birlikte düşünülmesi gereken ve insanın kendini ifade etme ihtiyacından doğan bir söz söyleme alanıdır. Bu nedenle her an yaşananlardan asla bağımsız değildir. Toplumsal ve fikri tüm durumlarla birlikte yeniden şekillenir ve değişen şartlar karşısında kendini yeniden inşa eder. Bugün, dünyanın farklı coğrafyalarında ifade biçimleri dönüşürken ve sözün alanı yeniden tanımlanırken, tiyatronun varlığı bir ifade ve görünürlük alanı olarak daha da zenginleşmiş ve belirginleşmiştir' dedi.

Erdönmez, tiyatronun evrensel yönüne ve farklılıkları bir araya getiren yapısına da değinerek, '27 Mart, dünyanın her yerinde, farklı dillerde ve farklı kültürlerde üretilen tiyatronun aynı gün ve aynı nedenle varlık gösterdiği, ortak bir ihtiyaç etrafında buluştuğu, aynı anda perde açtığı gündür. Bu ortaklık, tiyatronun sınırlarını aşan yapısını ve insanla kurduğu doğrudan ilişkiyi ortaya koyar. Tiyatro, farklılıkların bir arada var olabildiği, düşüncenin görünür hale geldiği ve insanın kendisine ve başkasına bakabildiği bir alan olarak varlığını bu ortaklık üzerinden sürdürür' ifadelerini kullandı.

Tiyatronun gelişimindeki sorumluluğa da dikkat çeken Erdönmez, 'Sanatı bir toplumun gelişiminin vazgeçilmez bir parçası olarak gören Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, tiyatronun bu niteliğini korumak ve onu çağın şartlar içinde yeniden değerlendirmek her zaman olduğu gibi bugün de gereklidir. Bu nedenle tiyatro, değişen dünyayı anlamaya çalışarak kendini geliştirmek ve yeni söz üretmeye devam etmekle varlığını sürdürecektir. Toplumsal ve evrensel sorumluluğu bugün çok daha büyüktür' şeklinde konuştu.