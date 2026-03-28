Mersin-Antalya D-400 Karayolunun Bozyazı-Aydıncık hattında meydana gelen yol çökmesinin ardından başlatılan onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Daha önce ulaşımın tamamen durmasına neden olan olay sonrası yol, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Mersin'in Bozyazı ile Aydıncık ilçelerini birbirine bağlayan karayolunun Sarıyar mevkiinde yaşanan çökme sonrası bölgede yürütülen çalışmaların önemli bir aşamaya geldiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre, daha önce heyelan yaşanan bölgede bu kez çökmenin meydana geldiği noktada duvar örme çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı, bugün ise beton döküm işleminin gerçekleştirileceği öğrenildi. Betonun ardından yolun üst kısmında asfalt kaplama çalışmalarına geçileceği belirtildi.

Karayolları ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında çevre güvenliği için gerekli tüm önlemler alınırken, bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Çalışmalar nedeniyle yolun zaman zaman kısa süreli olarak trafiğe kapatılıp yeniden açıldığı bildirildi.

Öte yandan, bölgede olası risklere karşı güvenlik güçlerinin yanı sıra AFAD ekiplerinin de hazır bekletildiği ve teyakkuz halinde olduğu ifade edildi.

Çalışmaların yaklaşık iki gün içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtilirken, sürücülerden trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmeleri istendi.