Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, eğitim-öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelmek amacıyla okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Mesleki eğitim vurgusu

Ziyaret programı kapsamında ilk olarak Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Özdemirci, okul yöneticilerinden yürütülen çalışmalar ve mesleki eğitimdeki son durum hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerle bir araya gelen Özdemirci, onların gelecek hedefleri ve mesleki eğitimden beklentileri üzerine sohbet etti. Özellikle turizm sektörünün kalifiye eleman ihtiyacının altını çizen Özdemirci, mesleki eğitimin ülke ekonomisine katkısı ve gençlerin istihdamındaki önemine vurgu yaptı.

Üretim atölyelerini de gezen Özdemirci, öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Fen Lisesi öğrencileriyle buluştu

Daha sonra Eyüp Aygar Fen Lisesini ziyaret eden Özdemirci, öğrencilerle yakından ilgilenerek onların geleceğe dair hayalleri üzerine sohbet etti. Müdürlük olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Özdemirci, eğitimde fırsat eşitliği ve nitelikli öğrenme ortamlarının önemini vurguladı.

“Öğrencilerimizin çok yönlü gelişimi için çalışıyoruz”

Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Özdemirci, öğrencilerin çok yönlü gelişmesi için her türlü imkânı sunmaya hazır olduklarını belirterek, özverili çalışmaları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür etti.

Ziyaretlere eşlik eden isimler

İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’ye, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Nazmi Kendigelen, Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Mehmet Arslan ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü İbrahim Halil Ulaş;

Eyüp Aygar Fen Lisesi ziyaretinde ise Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdür Vekili Mehmet Arslan ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü Bayram Duman eşlik etti.