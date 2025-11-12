Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, hayat boyu öğrenme faaliyetlerini yerinde görmek ve yürütülen kurs çalışmalarını incelemek amacıyla Akdeniz Halk Eğitimi Merkezini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kurs sınıflarını gezen Özdemirci, kursiyerlerle sohbet ederek yapılan el sanatları, giyim üretim ve mesleki gelişim çalışmalarını inceledi. Kurum yöneticilerinden devam eden kurslar, kursiyer sayısı ve yeni dönem planlamaları hakkında bilgi aldı.

Halk eğitimi merkezlerinin toplumun her kesimine dokunan, bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunan önemli kurumlar olduğunu vurgulayan Özdemirci, fedakârca görev yapan öğretmen ve yöneticilere teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundu.

İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, ziyaret programı kapsamında Akdeniz Rehberlik ve Araştırma Merkezini de ziyaret etti. Kurum yöneticileri ve rehber öğretmenlerle bir araya gelen Özdemirci, yürütülen rehberlik, özel eğitim değerlendirme ve psikososyal destek hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Öğrencilere yönelik bireysel destek, özel eğitim tanılama süreçleri ve rehberlik çalışmaları üzerine değerlendirmelerde bulunan Özdemirci, eğitimde rehberliğin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra ruhsal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesinde rehberlik servislerinin büyük rol üstlendiğini ifade etti.

Ziyaretleri sırasında İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci’ye, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Burğut ve Akdeniz İlçe Millî Eğitim Müdürü Saim Demir eşlik etti.