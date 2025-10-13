Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Düzce’nin ve belediyenin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında öz kaynaklarını kullanarak tabelalardan yaya geçitlerine, aydınlatmalardan elektrik aksamlarına kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, başta belediye olmak üzere şehrin ihtiyaçlarının tedarik edilmesi ve sorunların çözümü noktasında üstlendiği tamamlayıcı görevini başarılı şekilde yerine getirmeyi sürdürüyor. Ekipler, 1 Ocak – 30 Eylül tarihleri arasında araç bakımları, cephe giydirmeleri, görsel tasarımların yanı sıra kurumun malzeme tedariki görevine devam etti. Söz konusu dönemde 15 belediye hizmet alanları içerisinde kullanılmak üzere çeşitli mobilya imalatlarını yapan müdürlük, 63 mahalle genelinde bulunan dört bölge içerisinde korkuluk ve çitlerin imalatları ile montajları, ahşap yürüyüş yolu ve imalatı, 12 adet kamelyanın tamirinin yanı sıra 20 adet yeni kamelya imalat ve montajı ile 50 adet piknik masası imalat ve montajının yapılmasını sağladı.

2023 yılında başlatılan proje ile şehir merkezi başta olmak üzere ihtiyaç duyulan mahalle ve ana arterlere yerleştirilen akıllı duraklara bir yenisini daha ekleyen müdürlük, aynı dönemde 10 adette kapalı durak imalatını ve montajı ve 1 adette yeni taksi durağı çalışması gerçekleştirdi.

Belediyenin öz kaynakları ile üreten ve şehre katma değer sağlamaya devam eden Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 9 aylık süreçte 29 adet tabela durak imaları ve montajı, 104 adet trafik tabelası imalat, tamir ve montajı, 120 adet sokak tabelası imalat, tamir ve montajı, 755 adet aydınlatma bakım onarım ve montajı, 120 adet sinyalizasyon tamir ve kontrolünü de başarılı şekilde yerine getirdi.