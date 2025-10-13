Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Gazi Caddesi’ne modern bir aydınlatma sistemi projesi hazırladık. Projemiz tamamlandığında, şehrimizin sembol caddelerinden olan Gazi Caddesi daha modern, daha estetik ve daha aydınlık bir görünüme kavuşacak" dedi.

Samsun’un kalbi İlkadım’da, kentin estetik görünümü için çalışmalarına devam eden İlkadım Belediyesi, Gazi Caddesi’nde yapacağı yeni aydınlatma sistemiyle caddenin çehresini değiştirecek. İlçenin ticari ve tarihi bakımdan önemli caddelerinden biri olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gazi Caddesi’nde, yeni aydınlatma sistemleri için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, çalışmalara kısa süre içinde başlanarak hızlı bir şekilde tamamlanacağını söyledi.

"Gazi Caddesi’ne yeni ve modern bir aydınlatma sistemi projesi hazırladık"

Gazi Caddesi’nde yapılacak olan aydınlatma projesinin, cadde esnafı tarafından memnuniyetle karşılandığını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlçemizin estetik görünüme kavuşması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlkadım Belediyesi olarak sorumluluğumuzdaki Gazi Caddesi’ne yeni ve modern bir aydınlatma sistemi projesi hazırladık. Özellikle cadde esnaflarımızın taleplerini ve vatandaşlarımızın da görüşlerini dikkate alarak hazırladığımız Gazi Caddesi aydınlatma projesi, bizim için de değerli ve kıymetli bir proje haline geldi. Projemiz tamamlandığında, şehrimizin sembol caddelerinden olan Gazi Caddesi daha modern, daha estetik ve daha aydınlık bir görünüme kavuşacak. Yapacağımız aydınlatma çalışmaları, caddemizin, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliği konusunda da önemli katkılar sağlayacak. Kentimizi daha estetik ve modern bir görünüme kavuşturacak aydınlatma çalışmalarımıza en kısa sürede başlayarak, hızlı bir şekilde tamamlayacağız. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.