Mersin’de otoyolun gişeler mevkiinde 2 tır, 1 tanker, 1 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan araç kabininde sıkışan kamyon şoförü, ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Mersin gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 33 BG 343 plakalı otomobil, Z.T. yönetimindeki 33 DMY 44 plakalı tanker, İ.K’nin kullandığı 33 DYP 62 plakalı kamyon, M.K. idaresindeki 01 BBL 882 plakalı tır ve M.S. yönetimindeki 33 DOH 41 plakalı tır otoyolda peş peşe çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü aracın kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Akdeniz Huzurkent Grup Amirliği ekipleri, özel kurtarma ekipmanlarıyla sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden kontrollü olarak açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.