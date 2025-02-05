Ege Üniversitesi (EÜ) Ege Meslek Yüksekokulu (EMYO) Otomotiv Teknolojisi Programı, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeye devam ediyor.

Ege Üniversitesi, alanında uzman akademik kadrosu ve sektöre yönelik güncel müfredatıyla mezunlarını, sektörün gereksinimlerine uygun bilgi ve becerilerle donatarak, profesyonel hayatta başarılı olmalarını hedefliyor. EMYO Otomotiv Teknolojisi Bölümü de otomotiv sektörünün gerek üretim ve gerekse satış sonrası hizmet kademelerinde ihtiyaç duyulan insan kaynağını daha nitelikli yetiştirmek için eğitim öğretim ve araştırma geliştirme altyapısını yeni araçlarla ve ekipmanlarla güçlendirdi.

Ege Meslek Yüksekokulunun hedefleri hakkında konuşan Müdür Prof. Dr. Emre Ercan, "EMYO olarak, sanayi ve hizmet sektörünün gereksinimini karşılamak üzere; yeni çıkacak teknolojileri takip ederek, araştırmacı, üretken meslek elemanı ve teknikerler yetiştiriyoruz. Meslek Yüksekokulumuza her daim verdiği maddi ve manevi destekler, eğitim fırsatları ve sektöre yönelik yenilikçi yaklaşımları için Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak hocamıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Öğrencilerimize sağladığı kapsamlı eğitim, teknolojik gelişmeleri takip etme ve sektördeki ihtiyaçlara yönelik beceriler kazandırma çabaları, onların kariyerlerinde önemli bir fark yaratıyor. Ege Meslek Yüksekokulunun güçlendirilmesi adına gösterdiği çabalar, liderlik ve destek, otomotiv sektöründe nitelikli personel yetiştirilmesi adına büyük bir katkı sağlıyor. Bu vizyoner yaklaşımı ve katkıları için şahsım ve tüm öğrencilerim adına teşekkür ederim" diye konuştu.

"Mezunların geniş bir istihdam alanı bulunuyor"

Otomotiv Teknolojisi Programı ile ilgili kısa bir bilgi veren Öğr. Gör. Mehmet Kunt, "Otomotiv Teknoloji Programı, öğrencilere otomotiv sektörünün temel alanlarında kapsamlı bir eğitim sunmayı hedefleyen bir meslek yüksekokulu programıdır. Bu program, otomotiv teknolojisiyle ilgili pratik ve teorik bilgileri bir araya getirerek, öğrencilere araç bakım ve onarımı, motor sistemleri, güç aktarma sistemleri, elektrik-elektronik sistemler, otomotiv elektronik kontrol sistemleri, üretim teknolojileri gibi konularda uzmanlaşma fırsatı tanıyor. Ayrıca, öğrencilere araçların arıza tespiti, bakım ve onarım süreçlerini yönetme becerisi kazandırıyor. Mezunlarımız, otomotiv sektörünün farklı alanlarında geniş bir istihdam yelpazesinde yer bulabiliyor. Bu alanlar arasında; otomotiv fabrikaları, servis merkezleri, bakım-onarım atölyeleri, otomotiv satış ve pazarlama firmaları, otomotiv mühendislik firmaları, yedek parça üreticileri, araç kiralama firmaları ve sigorta şirketleri yer alıyor. Mezunlar, özellikle otomotiv teknisyeni, servis danışmanı, bakım uzmanı, kalite kontrol elemanı, satış danışmanı gibi pozisyonlarda görev alabiliyorlar. Ayrıca, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, elektrikli ve hibrit araçlar gibi yeni alanlarda da iş imkanları artmaktadır" diye konuştu.

"Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

Programın güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Öğr. Gör. Mehmet Kunt, "Otomotiv Teknolojisi, sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip etmekte ve öğrencilere en son teknolojilere hâkim olma fırsatı sunmaktadır. Özellikle elektrikli ve hibrit araçlar, otonom sürüş teknolojileri, akıllı araç sistemleri ve çevre dostu yakıtlar gibi yenilikçi alanlara yönelik eğitimler programda önemli bir yer tutuyor. Bu sayede öğrenciler, sektörün en yeni trendleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olarak, mezuniyet sonrası iş gücü piyasasında daha rekabetçi bir konumda oluyorlar. Ayrıca, otomotiv endüstrisinde dijitalleşme, yapay zeka destekli onarım süreçleri ve gelişmiş araç güvenlik sistemleri gibi olumlu gelişmeler, programın müfredatına entegre edilerek öğrencilere uygulamalı beceriler kazandırıyor. Bu gelişmeler, hem öğrencilere sektördeki talep gören becerileri kazandırmakta hem de otomotiv sektörünün daha verimli, çevre dostu ve yenilikçi bir hale gelmesine katkı sağlıyor" dedi.