Erzincan’ın İliç ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gıda denetiminde bulunuldu.

Gıda ve Yem Şubesi personeli tarafından gıda denetimleri aralıksız devam ediyor. Öncelikli olarak en çok tüketilen ekmek, pide, tatlı ve süt ürünleri gibi gıdaların üretiminin ve satışının yapıldığı işletmelerde denetim yapan ekipler, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla resmi kontrolleri de gerçekleştirdi.

İlçedeki gıda denetimlerine katılan İliç İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Çelebioğlu, tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.