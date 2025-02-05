Aydın’ın Köşk ilçesinde hakimiyeti kaybolup kaldırıma çıkan kamyonun çarptığı trafik lambası direğin, o esnada yoldan geçen yayanın üzerine devrildi.

Olay, Köşk ilçesi Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aydın istikametinden Denizli istikametine doğru ilerleyen 09 AFN 526 plakalı kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kayboldu. Yol kenarına savrulan kamyon, kaldırıma çıkarak sinyalizayon direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, o esnada bölgeden yaya olarak geçen İ.T.’nin üzerine düştü. Bir anda yere yığılan talihsiz adamı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından İ.T.’yi, ambulansla ADÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.