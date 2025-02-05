KUMSmall Mobilya AVM’nin 19 Mayıs-29 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlediği otomobil ve hediye çekilişinin otomobil talihlisi Milli Piyango işlemlerinin tamamlanmasının ardından aracını teslim aldı. Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu 0 kilometre otomobilin talihlisi olan Yusuf Bulut’a otomobilinin anahtarını Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya verdi.

Milli Piyango İdaresi’nin izni ve Noter huzurunda 20 Aralık 2024 tarihinde yapılan çekiliş sonucu Opel Mokka e-Ultimate marka otomobilin talihlisi Yusuf Bulut olmuştu. Milli Piyango işlemlerinin tamamlanmasının ardından otomobil talihlisi Yusuf Bulut, KUMSmall AVM’ye davet edilerek otomobili teslim edildi. Talihliye 0 kilometre otomobilin anahtarını eşi Dilek Sarıkaya ile birlikte teslim eden Kayseri Mobilyacılar Odası ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, kazasız belasız yolculuklar temennisinde bulundu ve otomobilin hayırlı olması dileklerini iletti.

Otomobil talihlisi Yusuf Bulut da KUMSmall Mobilya AVM sayesinde kazandığı otomobili eşine hediye ettiğini ifade ederek böylesine önemli bir hediyeyi kazandığı için KUMSmall AVM ailesine teşekkür etti.

KUMSmall AVM’nin otomobil ve hediye çekilişinde mobilya takımı kazanan talihlilere de hediyeleri teslim edildi.