Nevşehir’de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza; Avanos Kalaba yolu Devebağırtan mevkiinde meydana geldi. Çetin Ü.’nün kullandığı 50 ABN 703 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 BOT 096 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde sıkışan sürücü Çetin Ü., itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan 4 kişi; ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza ile ilgili inceleme başlattı.