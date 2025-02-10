Ankara’da aracıyla drift atan sürücü, kendisini uyaran vatandaşları tehdit edip olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Mamak ilçesi Akşemseddin Mahallesi’nde Gönül Çarşısı önünde meydana geldi. Bir sürücü, çevredeki vatandaşların uyarılarına aldırış etmeden Mercedes marka otomobiliyle cadde üzerinde drift atttı. Vatandaşların polisi araması üzerine drift atan şahıs aracından inerek tehditler savurdu. Polisin geleceğini duyan şahıs, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.