Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı yeniden başladı. Kar yağışı yüksek noktalarda etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul’da pazartesi günü için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından İstanbul’da gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Yüksek noktalarda aralıklarla yağan kar yağışı Çamlıca Tepesi’nden görüntülendi. Yağışın ardından beyaz bir örtüyle kaplanan Çamlıca Tepesi’ne vatandaşlar gelerek bol bol fotoğraf çektirdi. Kar topu oynayan çocuklar ise karın keyfini çıkardı.