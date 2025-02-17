Yalova’da yolun karşısına geçmeye çalışan baba ve 4 yaşındaki oğluna otomobille çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücünün idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. 17 yaşındaki sürücü hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame ise mahkeme tarafından kabul edildi.

31 Temmuz 2024 tarihinde Yalova-İzmit kara yolu Yalova istikametinde seyreden 17 yaşındaki ehliyetsiz M.C.K. idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (36) ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız’a çarpmıştı. Kazada baba ve oğlu olay yerinde feci şekilde can vermişti. Kazayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede kazada ölen baba Ahmet Yıldız’ın trafiği tehlikeye düşürerek kanun ve yönetmenliklerde belirlenen kurallara uymadığı ve bu nedenle asli kusurlu olduğu belirtildi.

Ehliyetsiz sürücü için ise idrar numunelerinde uyuşturucu-uyarıcı madde tespit edildiği belirtilirken kazada tali kusurlu olduğuna da yer verildi. İddianamede M.C.K.’nin "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Öte yandan, kaza sonrasında 2 kişinin ölümüne neden olan M.C.K.’nin sosyal medya paylaşımlarında birçok kez direksiyon başına geçerek araç kullandığı ortaya çıkmıştı. Lüks aracı sürerken paylaşımlar yapan gencin, "Arabasına güveneni bekleriz" ifadeleri ise kan dondurmuştu.