Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu şampiyonu EMT Döğergücü FK; ligin 17. haftasında oynadığı maçta Talas Anayurtspor’u 4-1 yenerek namağlup yoluna devam ediyor.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Şevki Dursun, Burhan Başpınar, Aykut Can Bulut
EMT Döğergücü FK: İrfan Tiftik, Engin Üçel (Mustafa Yılmaz dk. 87), Emin Sezer, Samet Demircan (A. Rahim Çopur dk. 61), Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan, Samet Dağlı, Ömer Akduran, Ramazan Özön (Gökhan Bıyık dk. 61), Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Y Ikwa
Talas Anayurtspor: Çağatay Çakmak (Doğukan dk. 46), Bahri Gören, Uğur Kahriman (Metin Yılmaz dk. 70), Serkan Akbaba, Serhat Pakır, Gökay Eryılmaz (Ferhat Sönmez dk. 58), T. Ozan Çandır, Semih Can Gül (Avni Gümüştepe dk. 58), Doğan Bilgin (Y. Cihat Tanrıkulu dk. 58), Muhammet Uğur, Süleyman Koç
Goller: Kemal Çelik (dk. 17), Engin Üçel (dk. 25), Nathan Y Ikwa (dk. 35), Ömer Akduran (dk. 84) (EMT Döğergücü FK), Serhat Pakır (dk. 87) (Talas Anayurtspor)